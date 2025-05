Torino, Elmas: "Futuro? Non so cosa succederà, ma qui mi trovo bene"

Eljif Elmas, centrocampista macedone del Torino ed ex Napoli, parla a Sky prima della gara con l’Inter: “Sono partite bellissime, giochi con una squadra grandissima come l’Inter. Hanno fatto un bel campionato e sono in corsa, ma noi scenderemo in campo per vincere come abbiamo sempre fatto. Speriamo di metterli in difficoltà”.

I tifosi si chiedono se rimarrai in granata.

“Non lo so, in verità mi trovo benissimo a Torino e sto cercando solo di fare bene per i tifosi. Sto provando a dare li massimo, perché è veramente una piazza grande, con grande storia e grandissimi sostenitori. Sto cercando di fare del mio meglio”.

Il live TMW di Torino-Inter