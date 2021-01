Torino-Fiorentina, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Eccessivo il rosso a Milenkovic"

Tante polemiche per la direzione di gara dell'arbitro Di Bello nella sfida di ieri sera tra Torino e Fiorentina, con La Gazzetta dello Sport che, nella consueta moviola, evidenzia molti errori del fischietto: "L’episodio principe al 29’ quando Lukic nell’area difesa da Dragowski va giù. L’arbitro che sembra ben posizionato rispetto all’azione, non giudica irregolare il contatto tra la mano del portiere sul viso del granata non c’è nulla, ma è un errore perché c’è un altro contatto, con la gamba allargata del polacco, sul corpo del serbo, che sembra decisamente da rigore. È una valutazione del campo decisa quella che fa Di Bello: giudica il tocco una conseguenza della tentata parata, tanto da non indurre il Var a correggerlo per mostrargli il contatto con la gamba. Così resta l’errore. Bene invece il VAR che richiama Di Bello per l'espulsione di Castrovilli al 59', con l'arbitro che in presa diretta aveva sbagliato ammonendo il centrocampista. Infine l'espulsione di Milenkovic: il rosso non convince e anche in questo caso la valutazione dell’intensità è lasciata al campo. Il difensore viola, colpito da Belotti, va sì testa a testa con il Gallo (a sua volta ammonito), ma non sembra esserci la testata che Di Bello crede di vedere e che punisce in modo eccessivo".