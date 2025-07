Torino già a caccia del terzo esterno: è testa a testa tra Elmas e Oristanio, ma la formula...

Su Tuttosport si fa un punto anche sul mercato del Torino, in particolare su quelle che sono le richieste avanzate da Marco Baroni alla dirigenza, con il tecnico che al momento della firma avrebbe chiesto a Cairo e Vagnatitre esteri d'attacco. il primo è arrivato qualche giorno fa dal Napoli e si tratta di Cyril Ngonge, il secondo sarà ufficializzato a breve e si tratta di Zakaria Aboukhlal, mentre per il terzo ci sarà ancora un po' da attendere.

La rosa dei candidati, si legge sul quotidiano, si è ristretta a due nomi, Eljif Elmas e Gaetano Oristanio. Per quanto riguarda il macedone, il Lipsia lo considera ormai un calciatore ai margini della rosa, ma ciò nonostante non si smuove dalla richiesta di 18 milioni. L'impressione è che se nessuno accetterà le richieste del club tedesco, questo possa aprire ad un nuovo prestito, magari con obbligo e non più diritto di riscatto. Tradotto: più passa il tempo e più il Torino avrà possibilità di portare a dama la trattativa.

Sul fronte Oristanio, invece, ci sarebbe apertura totale da parte del calciatore attualmente di proprietà del Venezia, che avrebbe addirittura rifiutato il Sassuolo per sbarcare alla corte granata. Manca però l'accordo con il club lagunare, con il nodo che sta sempre sulla formula: il Toro vuole un prestito con diritto, il Venezia chiede l'obbligo. nei prossimi giorni previsti nuovi contatti con Venezia e agenti del ragazzo.