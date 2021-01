Torino, Giampaolo: "Meité, Nkoulou e Zaza? Sono forti, le scelte possono cambiare"

Quale sarà il futuro di Meité, Nkoulou e Zaza? Dopo aver recuperato Izzo e Sirigu, il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha risposto in conferenza stampa circa i tre, in odore di cessione secondo diverse: “Il campionato è lungo, sono dieci mesi di travaglio. Le situazioni cambiano, le scelte possono essere diverse a seconda dei periodi, dello stato di forma del calciatore o della squadra. Sirigu e Izzo erano e sono giocatori forti, anche quando non hanno giocato. Ma del resto Sirigu è stato fuori solo due partite, Izzo un po’ di più anche perché ha accusato un infortunio. Meité, Nkoulou e Zaza idem: sono forti e si allenano con professionalità. Come ho sempre detto il Toro è al di sopra di ognuno di noi e ognuno deve partecipare al raggiungimento degli obiettivi".

