Torino, idee chiare per sostituire Sirigu: nel mirino Montipò del Benevento

Lorenzo Montipò obiettivo del Torino per la prossima stagione. Come scrive oggi il quotidiano 'Tuttosport', il club granata è molto interessato al calciatore classe '96 legato al Benevento da un contratto in scadenza tra un anno.

Età, costi e ingaggio rientrano nella politica del club granata, che però deve prima dare via Salvatore Sirigu.