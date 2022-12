Torino, il grande sogno per l'attacco è Kramaric. Vagnati farà un tentativo per il croato

vedi letture

Il Torino lavora sottotraccia ad un grande colpo in attacco. Secondo quanto raccolto da TorinoGranata, il d.s. Vagnati avrebbe messo gli occhi su Andrej Kramaric, bomber dell'Hoffenheim reduce dall'ottima esperienza al Mondiale con la sua Croazia. L'operazione, ad ogni modo, non è semplice: il classe '91 guadagna circa 4 milioni di euro l'anno, e l'età non più giovanissima impedisce di ragionare su una possibile plusvalenza. Vagnati, ad ogni modo, sembra intenzionato ad effettuare un tentativo.