Torino, il nuovo nome per la difesa è Walukiewicz del Cagliari

Il Torino cerca un elemento giovane da inserire in difesa. In questo senso, piace il giocatore del Cagliari Sebastian Walukiewicz che i granata potrebbero presto chiedere a Giulini. Vagnati punta anche un elemento di esperienza visto l'addio di Nkoulou, e in tal senso piace Gunter del Verona. A riportarlo è Tuttosport.