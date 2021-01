Torino, il primo obiettivo per l'attacco è Kouame della Fiorentina

vedi letture

Il Torino cerca un attaccante da affiancare a Belotti e Zaza, soprattutto dopo la partenza di Millico in direzione Frosinone. Così, scrive Tuttosport, l'obiettivo numero 1 resta Christian Kouame della Fiorentina. Oltre all'ivoriano piacciono anche Defrel e Pavoletti, in uscita dal Cagliari. Per quanto riguarda Alfred Duncan, per il ds granata Vagnati è il piano B rispetto a Krunic del Milan.