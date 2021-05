Torino, in attesa del rimpasto è già tempo di mercato

In attesa di comprendere in cosa consisterà il rimpasto dirigenziale e tecnico al quale ha fatto riferimento Cairo dopo avere ottenuto la salvezza, in casa Torino tiene già banco la sessione di mercato che incombe. Per quanto riguarda le possibili uscite tra i giocatori più corteggiati spicca certamente la figura di Bremer, che già la scorsa estate era stato seguito da Everton e Liverpool. Davanti il discorso più rilevante è invece legato a Belotti ed al suo possibile rinnovo. La scelta di iniziare a trattare post Europeo sembra azzardata anche in relazione ai tanti corteggiatori che si sono fatti avanti nell’ultimo periodo. In entrata, invece, il nome più caldo è quello di Vuskovic. Il centrale dell’Hajduk Spalato costa 5 milioni di euro.