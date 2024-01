TMW Torino, inserimento del Fenerbahce per Saldanha: possibile offerta da 6 milioni

Il Torino non molla la presa per Matheus Saldanha, attaccante del Partizan Belgrado classe 1999 che piace molto ai granata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'interesse del club granata è reale, come del resto anche quello del Siviglia, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Fenerbahce, pronto a mettere sul piatto un'offerta da 6 milioni di euro. Nella stagione in corso il centravanti ha messo a segno 14 gol in 18 partite e potrebbe essere il giusto rinforzo per il reparto avanzato di Ivan Juric.

Pellegri in partenza?

Saldanha potrebbe prendere il posto di Pietro Pellegri. Per quanto riguarda l'attaccante italiano l'interesse più concreto ad oggi è quello del Genoa, club alla ricerca di un vice Retegui per la seconda parte di stagione. Rossoblù al momento in vantaggio rispetto a Empoli e Frosinone: si tratta questa di una operazione che si può chiudere in prestito con diritto di riscatto.

De Biasi su Saldanha.

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Azerbaigian, lo ha visto dal vivo molto spesso il giocatore e pochi giorni fa ha affermato: "È un centravanti mancino che può fare anche la seconda punta, ha buone qualità tecniche e un bel fisico, ma è anche bravo negli assist. Sta facendo tanti gol in Serbia, ma andiamoci piano. Ha mostrato potenzialità, però sono tutte da verificare in tornei più competitivi rispetto a quello dove gioca attualmente".