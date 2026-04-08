Torino, Israel e Adams fanno visita ai bambini dell'ospedale pediatrico Regina Margherita

Franco Israel e Che Adams hanno fatto visita ai bambini dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, incontrando bambini e famiglie e portando sorrisi, affetto e piccoli doni. Assieme a loro anche personaggi vestiti da supererori come Batman, Wonder Woman, Spiderman e Hulk.

L’iniziativa, diventata una tradizione per il Regina Margherita, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con i volontari dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, che dal 2016 visitano ospedali e strutture sanitarie per portare leggerezza e forza nei reparti pediatrici.

Anna Marras, fondatrice dell’Associazione SEA e spesso presente agli eventi nei panni di Capitan Marvel, ha raccontato: «Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile. E che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe, e i supereroi non mollano mai!».

"Questa iniziativa sposa gli obiettivi della nostra Fondazione, che si traducono in momenti di allegria per i piccoli pazienti, volti a rompere la quotidianità in ospedale, regalando emozioni, proprio come avviene in occasione del raduno dei Babbi Natale” commenta Luciana Accornero, Presidente di Fondazione FORMA.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: "Siamo orgogliosi di aver preso parte anche quest’anno, insieme ai nostri calciatori, all’iniziativa presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Un momento che testimonia il potere del calcio e dello sport nel creare connessioni autentiche e portare gioia, in particolare ai più piccoli. La collaborazione con l’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici e Fondazione FORMA nasce da valori condivisi: non arrendersi mai e affrontare insieme le sfide che la vita ci pone davanti."