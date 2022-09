Torino, Juric: "Abbiamo fatto male. C'erano i presupposti per vincere"

Ivan Jurić, allenatore del Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Torino-Sassuolo 0-1 valevole per la 7ª giornata della Serie A TIM 2022/2023:

"La squadra mi è piaciuta poco - dichiara il tecnico granata -, sia tecnicamente, dove abbiamo commesso troppi errori, che a livello di ritmo. Abbiamo fatto male. C'erano tutti i presupposti per fargli male. Al di là delle assenza, che avrebbero potuto aiutarci in questo senso, la sensazione è che non eravamo giusti, senza trovare scuse".

Su cosa non abbia funzionato: "Il gol annullato di Vlašić è l'esempio delle situazioni che avevamo preparato in settimana. Il ritmo della squadra non era buono, era sufficiente, poi non mi sono piaciute le scelte. È stata una prestazione non buona".

Sulla poca fisicità del Torino: "Siamo la squadra meno fisica dell'intera Serie A, se parliamo di fisicità. Abbiamo perso tanti giocatori in tal senso. Al di là di questo, dobbiamo fare meglio nella costruzione del gioco. La partita era facile da interpretare e da leggere ma, ciò nonostante, non l'abbiamo fatto. Inoltre, se i ragazzi non sono al 100% facciamo fatica".

Sul fatto di aver subito gol ancora una volta nel finale: "Non saprei cosa rispondere. Oggi non mi sembrava una partita in cui avremmo potuto prendere gol nel finale. Contro l'Inter, invece, ci sarebbero voluti calciatori di un altro spessore per tenere di più il pallone o gestire con più esperienza certe situazioni. Non mi sembra, francamente, che la squadra abbia dei crolli che giustifichino questi gol nel finale. Sicuramente è una cosa che si sta ripetendo e, forse, la colpa è mia che non ho ancora trovato una soluzione".