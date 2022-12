Torino, Juric e il problema del gol: la soluzione può essere la coppia Sanabria-Pellegri

Il Torino sta ricaricando le batterie, come il resto della Serie A, in vista della ripresa del campionato e La Gazzetta dello Sport parla di come Ivan Juric potrebbe provare a risolvere il problema del gol. L'idea del tecnico è quella di utilizzare la coppia di centravanti formata da Pellegri e Sanabria, in modo da poter aumentare la pericolosità del suo attacco.