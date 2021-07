Torino, Juric fissa i suoi incedibili. Non c'è Belotti: "C'è una parte di rosa già valida"

Magari non una rivoluzione, ma il Torino di Ivan Juric cambierà parecchio. Nella conferenza stampa di oggi, il nuovo tecnico granata ha detto la sua sulla squadra a disposizione. Al capitolo incedibili finiscono: “Bremer, Buongiorno, Lukic, Sanabria. E Buongiorno che può crescere molto”. Poi, Juric aggiunge: "C'è una parte della rosa, in cui metto dentro anche Singo, Vojvoda e Aina, già valida, e poi dobbiamo mettere dentro tre o quattro elementi. Magari Vagnati trova qualche giovane, poi in tanti giocavano al di sotto delle loro potenzialità. Tocca a Vagnati trovare i giocatori ideali".

