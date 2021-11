Torino, Juric sulle condizioni di Belotti: "Penso che si sia stirato di brutto, la sensazione è quella"

"Penso che si sia stirato di brutto, la sensazione è quella. Si vedrà domani con la risonanza, ma la dinamica è quella". Parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, sulle condizioni del Gallo Belotti, nel corso della gara fra Roma e Torino per infortunio. Parole che non lasciano molte speranze per l'attaccante azzurro, che rischia un altro lungo stop.