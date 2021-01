Torino, le ore della rivoluzione

Sta per giungere al termine l’esperienza di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino. Il tecnico verrà esonerato in giornata ed al suo posto è atteso Davide Nicola per confermare il trend stagionale dei cambi azzeccati sulle panchine delle squadre in coda. Una scelta che potrebbe cambiare anche i piani di mercato granata, anche se non riguardo l’attacco: quel reparto resta nel mirino a prescindere dalla guida tecnica, anche se va segnalato il forte ritorno della Genoa su Lammers così come anticipato a inizio gennaio. Concorrenza che si amplifica, anche se va la priorità sarà legata al cambio della guardia in panchina. La svolta non è più demandabile e lo staff di Giampaolo è già stato informato della scelta del Presidente Cairo.