Torino, Mandragora: "Questo club deve lottare per altri obiettivi. Il prossimo anno la svolta"

Il centrocampista del Torino, Rolando Mandragora, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla prossima stagione: "Pensiamo subito alla ripartenza, nel prossimo anno vogliamo cominciare da subito diversamente, dobbiamo riportare entusiasmo, ai tifosi in primis, poi a noi stessi, e alla società. Ripartiremo con una voglia diversa, perché è brutto anche per noi fare dei campionati così. Questa stagione l’abbiamo sofferta pure noi calciatori, non solo sul campo, ma anche a casa, con le nostre famiglie. Non sono questi gli obiettivi per i quali il Toro deve lottare. C’è stata una pressione maggiore di altre piazze. È stata una stagione lunga e difficile, la prossima svolteremo".