Fiorentina, Mandragora da lunedì al Viola Park in attesa di novità: il punto

In casa Fiorentina continua l’attesa per Rolando Mandragora. Il club viola vuole puntare ancora sul centrocampista classe ’97, in linea con le richieste del nuovo allenatore Stefano Pioli, che ha già fatto sapere di volerlo confermare in rosa.

Daniele Pradè e Roberto Goretti, secondo quanto riferito da FirenzeViola, stanno preparando una proposta di rinnovo da mettere sul tavolo: il contratto di Mandragora è in scadenza nel 2026, ma include un’opzione automatica per il 2027, legata al raggiungimento di 25 presenze stagionali. Una soglia che il giocatore, visti i presupponi, ha buone possibilità di toccare. Rientrato dalle vacanze, Mandragora è già a lavoro al Viola Park, in attesa di novità.

Sullo sfondo, c’è sempre l’interesse del Betis: il club andaluso, in Italia in questi giorni per diversi obiettivi, ha già presentato un’offerta, rifiutata dalla Fiorentina, ma l’interesse resta concreto. E dei sondaggi, in Serie A, sono arrivati anche da Napoli e Bologna.