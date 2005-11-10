Torino, Mascardi si presenta: "Fin da piccolo sognavo di giocare in Serie A. Voglio restare"

Il portiere della formazione granata si è presentato: "Quando ho saputo dell'interesse del Torino è stata una grande emozione"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il portiere del Torino Diego Mascardi ha spiegato la scelta di abbracciare i colori granata: "Il Toro ha una grandissima storia. Poi ho sentito la fiducia nella società e parlando con il mio procuratore ho visto che anche lui credeva nel progetto. Posso dire che non ho avuto dubbi. Quando mi ha telefonato il mio procuratore e mi ha detto di questa possibilità ho provato una grande emozione. Fin da piccolo sognavo di giocare in Serie A: aver avuto la possibilità di fare il salto dalla B alla A è stato importante".

La Serie A completamente diversa

L'estremo difensore granata si è poi soffermato sul collega Paleari: "Alberto, prima di essere un grande portiere, è una grande persona. Trasmette tranquillità e ha esperienza: cerco di rubare qualche segreto da lui per migliorare nel ruolo. Andare in prestito? Allenarsi in Serie A, con giocatori e con un allenatore di Serie A è completamente diverso. Il livello è più alto e preferisco restare qui, anche se non dovessi essere il titolare, per migliorare".

Raya il suo modello

E sul suo modello conclude: "Il mio modello è Raya dell’Arsenal: è bravo con i piedi e nelle uscite". Al Mondiale gli è piaciuto Unai Simon: "E' quello che mi ha colpito di più. È tranquillo, con i piedi è devastante, è sempre molto attento ed è un grande esempio da seguire".