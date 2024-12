Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: out Vlasic e Lazaro. Conte conferma Kvaratskhelia

Il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta il Torino: gli azzurri, tornati alla vittoria nella scorsa giornata, dovranno ancora difendere il primo posto dalle quattro inseguitrici distanti solo un punto. Davanti ci sarà un Torino in grande crisi ed in cerca di riscatto: negli ultimi nove match gli uomini di Vanoli hanno conquistato un solo successo e hanno perso addirittura per sette volte.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Torino out Vlasic, la quale viene preferito Gineitis con Linetty e Ricci in mediana. In difesa Walukiewicz la spunta su Maripan. Nel Napoli, invece, nessuna sorpresa: Conte conferma Kvaratskhelia in attacco, con Lukaku e Politano a completare il reparto. In difesa Olivera ancora preferito a Spinazzola. Ecco i due schieramenti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia



Gli undici per sfidare il Napoli ⚔️ pic.twitter.com/AzCDPJKuul — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 1, 2024