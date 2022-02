Torino, nessuna complicazione per Sanabria e Belotti: entrambi ok col Bologna

Buone notizie per Ivan Juric e tutto il Torino: nessuna complicazione per Antonio Sanabria e Andrea Belotti, usciti per infortunio durante la sfida persa contro il Cagliari ieri. Per il primo solo una distorsione al ginocchio, per il secondo una semplice botta. Entrambi ci saranno a Bologna.