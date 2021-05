Torino, Nicola: "Mi confermerei. Parlerò con la società, ho le idee chiare"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Benevento all'ultima giornata di campionato: "Tenevamo tanto alla partita, abbiamo sfiorato il secondo gol anche se avevamo speso tanto. I ragazzi volevano giocare per divertirsi. Il risultato va bene, stasera eravamo anche colpiti dalla tragedia di oggi della funivia. Faccio le condoglianze alla famiglia".

Cosa succederà da domani?

"Da domani inizieremo a parlare con la società. C'è la voglia di interfacciarmi con i dirigenti, ho delle idee e ho chiaro che cosa si dovrà fare per migliorare la squadra. La salvezza non era scontata, quando sono arrivato eravamo al limite del depresso, si erano perse le certezze e le convinzioni. Ci siamo messi sotto e abbiamo pensato solo a rimediare a quello che era successo prima. Lo abbiamo fatto e sono orgoglioso. Partendo dall'inizio della stagione potremo fare meglio. Vorrei restare dicendo le mie idee, questa è una buona squadra. Non inseguo nessuno però, questo è chiaro. Se

Lei si confermerebbe?

"Tutta la vita, è difficile dire il contrario. Non solo per quest'anno ma per tutta la mia carriera. Ovunque sono stato ho centrato e raggiunto gli obiettivi. Adesso mi piacerebbe costruire, staremo a vedere".