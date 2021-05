Torino, Nkoulou e un addio che può saltare: due condizioni per la permanenza

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il finale di stagione di Nkoulou con la maglia del Torino ha fatto immaginare che il suo addio a parametro zero non sia così certo. Due sono le condizioni necessarie per pensare a un possibile prolungamento in extremis: che l'allenatore, Nicola o chi lo sostituirà, chieda la sua conferma e che le pretese economiche per il nuovo contratto siano compatibili con il club granata.