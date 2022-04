Torino, nuove idee dalla Romania: Vagnati segue Stoica e Ilie

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Torino sta guardando con interesse al mercato rumeno in vista della prossima sessione di trasferimenti. Uno dei nomi che vengono seguiti con interesse è quello di Ionis Stoica, 19enne della Steaua Bucarest che ha giocato 27 partite con 7 reti e 4 assist all'attivo. L'altro risponde al nome di Rares Ilie, di proprietà del Rapid Bucarest e soprannominato "Mbappé romeno" per le sue caratteristiche. Nel recente passato era stato accostato all'Arsenal per 7,5 milioni di euro, cifra che gli esperti ora considerano addirittura bassa visto il rendimento del calciatore.