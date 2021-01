Torino, nuovi contatti per Mandragora ma l'Udinese non ha intenzione di cederlo

vedi letture

Previsto in giornata un nuovo incontro tra i dirigenti del Torino e quelli dell'Udinese per arrivare a una decisione definitiva su Rolando Mandragora. Un colloquio da dentro o fuori con Gotti e il patron dei friulani Pozzo che non sarebbero per niente convinti dall'operazione. I bianconeri ritengono la mezzala uno dei protagonisti della stagione e dunque difficilmente cambierà maglia entro il 1° febbraio. A riportarlo è Tuttosport.