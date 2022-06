Torino, nuovo nome per la porta: Vagnati ha chiesto alla Fiorentina Dragowski

Bartomej Dragowski nuovo nome per la porta del Torino: il polacco è chiuso da Terracciano e a breve Pradè regalerà a Italiano un altro estremo difensore, per cui il polacco è in uscita. Sul portiere, però, la concorrenza è folta: anche Espanyol e Reims seguono da vicino l'evolversi della situazione. Il dialogo con la Fiorentina è caldo, scrive Tuttosport, e potrebbe riavvicinare Vanja Milinkovic-Savic a vestirsi di viola.