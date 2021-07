Torino, ok anche il secondo test in Val Gardena: 5-1 contro i dilettanti del Brixen

I carichi di lavoro si fanno sentire, d’altra parte i metodi di Ivan Juric sono durissimi: così, il Toro batte il Brixen per 5-1. Già, il Brixen e non il Bochum, perché tra le fila tedesche è stata rilevata una positività al Covid e, in mattinata, la dirigenza del club di via Arcivescovado è riuscita in extremis a organizzare un altro test, decisamente meno probante perché si è passati da una neopromossa in Bundesliga a una formazione di Eccellenza. Un Toro non particolarmente brillante nella seconda uscita a Santa Cristina, la copertina se la prende Gemello: il terzo portiere di Juric, “prestato” per i primi 45 minuti al Brixen, è stato protagonista di diversi interventi prodigiosi. Verdi, Baselli e Zaza i marcatori granata, oltre ai due autogol degli altoatesini firmati da Angerer e Senoner, mentre Reci vive la gioia di battere Berisha durante la ripresa. All’amichevole non ha preso parte Bremer, fermato da una botta alla caviglia destra ricevuta durante la seduta mattutina: le condizioni del brasiliano, però, non preoccupano particolarmente lo staff medico granata. La prossima amichevole del Toro è fissata per martedì 27 contro l’Al Fateh a Bressanone, l’ultimo appuntamento durante il ritiro in Val Gardena che terminerà venerdì 30.

Torino-Brixen 5-1

Marcatori: nel pt 30’ Verdi, 34’ aut. Angerer; nel st 5’ aut. Senoner, 22’ Baselli, 27’ Zaza, 29’ Reci

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (1’ st Berisha); Izzo (15’ st Lyanco), Djidji (15’ st Celesia), Buongiorno (17’ st Aina); Vojvoda, Lukic (17’ st Segre), Mandragora (17’ st Baselli), Ansaldi (17’ st Millico, 39’ st Rauti); Linetty (1’ st Rincon), Verdi (17’ st Warming); Sanabria (1’ st Zaza). A disposizione: Stojkovic. Allenatore: Juric.

Brixen: Gemello, Grassl, Angerer, Senoner, Kerschbaumer, Demetz, Huber, Nagler, Vinatzer, Schraffl, Reci. A disposizione: Sava, Plaickner L., Plaickner S., Miuli, Larcher, Gabloner, Bocchio, Costalunga T., Sanna, Costalunga J. Allenatore: Trovato.