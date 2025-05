Torino, per Elmas si fa sotto l'Ajax. Cairo punta ad una strategia 'alla Vlasic'

Appare in salita la strada che dovrebbe portare il Torino al riscatto del cartellino di Eljif Elmas dal Lipsia. Il macedone, arrivato a gennaio alla corte di Paolo Vanoli, in 12 presenze è stato in grado d'incidere in maniera importante con quattro gol e un rigore procurato.

Un rendimento che, come scrive Tuttosport, ha nuovamente acceso i riflettori su di lui. L'ex Napoli pare, infatti, essere finito al centro delle attenzioni dell'Ajax, consapevole che il futuro del classe 1999 è tutt'altro che scritto.

Il tandem composto da Urbano Cairo e Davide Vagnati per cercare di evitare la possibile partenza dell'esterno vorrebbe provare ad attuare un piano d'azione simile a quello messo in atto due anni fa per Nikola Vlasic. Il croato aveva un diritto di riscatto dal West Ham a 15 milioni di euro, ma con il pressing dello stesso trequartista hanno portato la dirigenza degli Hammers ad abbassare le pretese.

Elmas, come il compagno di squadra, ha subito palesato il proprio feeling con la piazza e il calcio italiano in generale: un aspetto non di poco conto in vista delle scelte future.