Torino, per il centrocampo non tramonta la suggestione Pulgar: tutto passa da Torreira-Fiorentina

In casa Torino si cerca anche un centrocampista in questa sessione di mercato. Come riporta Tuttosport, restano vive le piste Duncan (corteggiato anche da Cagliari e Hellas Verona) e Kurtic del Parma. Non tramonta la suggestione Pulgar, soprattutto nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a acquistare Lucas Torreira, obiettivo seguito a lungo dal Torino.