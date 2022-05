Torino, per la porta si pena al portoghese Bruno Varela. Meret e Cragno le alternative

Il Torino è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riporta La Stampa, Milinkovic-Savic e Berisha non hanno convinto, mentre Gemello manca di esperienza e quindi la dirigenza granata sta pensando all'estremo difensore del Vitoria Guimaraes, ovvero il portoghese Bruno Varela. Per A Bola le trattative sono ben avviate per il 27enne alto un metro e novantuno, ma esistono comunque delle opportunità italiane già seguite in passato come Alex Meret e Alessio Cragno.