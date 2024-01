TMW Torino, per Radonjic è corsa a due. Ci sono Monza e Salernitana, possibile prestito

Il Torino lascerà partire Nemanja Radonjic durante questa finestra di mercato. Il giocatore per un periodo è stato messo fuori da Ivan Juric per questioni non solamente tecniche, reintegrandolo però nell'ultimo periodo. Ottima la primissima parte di stagione, salvo poi non mantenere le aspettative. Così il serbo può andare via dal granata anche solo in prestito - è stato pagato 2 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia - per questi sei mesi, per poi definire il futuro a giugno.

Su di lui ci sono il Monza e la Salernitana. I brianzoli sono alla ricerca di un trequartista dopo la querelle Papu Gomez - con Valentin Carboni che potrebbe salutare per giocare di più - e il profilo di Radonjic non dispiace. In seconda battuta c'è anche la Salernitana di Walter Sabatini, alle prese con una rivoluzione dopo una prima parte di anno abbastanza negativa, ma con la salvezza che dista solamente due lunghezze nonostante l'avvio ad handicap.

Cairo qualche giorno fa parlava così del serbo. "Radonjic ha fatto cose eccellenti, è cresciuto. Ogni tanto va un po’ rimesso nella giusta direzione, ma c’è un lavoro costante e lui deve capire quanto teniamo a lui. Abbiamo una squadra importante, abbiamo tenuto tutti, ora vediamo. Purtroppo abbiamo solo una competizione.