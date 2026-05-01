Radonjic lascerà la Stella Rossa. L'ambizioso Vojvodina pensa a lui e a Tadic
In Serbia sta per nascere una squadra che potrebbe essere capace di rompere gli equilibri consolidati del campionato. Il progetto porta la firma del Vojvodina, che sembra intenzionato a costruire una rosa altamente competitiva già dalla prossima stagione.
Tra i primi nomi accostati al club di Novi Sad spicca quello di Nemanja Radonjic. L’esterno offensivo, ex di Torino e Marsiglia, è ormai fuori dai piani della Stella Rossa: fermo da mesi e si prepara a lasciare il club a parametro zero il 30 giugno. Nonostante alcune sirene provenienti dall’Arabia Saudita, resta concreta l’ipotesi di una permanenza in patria, con il Vojvodina pronta a offrirgli un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico.
Il club non nasconde ambizioni elevate. L’obiettivo dichiarato è interrompere il dominio della Stella Rossa, che dura da quasi un decennio. Per riuscirci, la dirigenza sarebbe disposta a investimenti importanti, puntando anche su un altro nome di grande richiamo: Dušan Tadić. Il suo ritorno, dopo oltre quindici anni, rappresenterebbe un segnale fortissimo: "Non c’è più spazio per la mediocrità: vogliamo competere subito per il titolo", filtra dall’ambiente del club, lasciando intendere una chiara svolta strategica.
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