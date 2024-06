Torino, per Radonjic si apre ad un ritorno in Serbia: è un'idea della Stella Rossa

Futuro sempre più incerto per Nemanja Radonjic. L'ex numero 10 del Torino ha fatto ritorno alla base dopo il prestito al Maiorca. Dopo la 10 presenze e tre gol nel nostro campionato con la maglia granata, il giocatore serbo è passato nel club spagnolo dove ha collezionato 11 presenze in Liga e tre in Copa del Rey senza mai andare a segno. Motivo per cui, con ogni probabilità, farà rientro in Piemonte. La conferma appare molto difficile mentre è possibile possa essere messo sul mercato.

Idea Stella Rossa per l'ex 10 granata

Già in questi giorni ha fatto discutere il post su Instagram in cui celebrava la vittoria della Conference League delll'Olympiakos che di fatto ha tolto un posto in Europa proprio al Toro. Per il giocatore potrebbe aprirsi un futuro in Serbia. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere di Torino, la Stella Rossa sarebbe interessata alle prestazioni del calciatore per la prossima stagione.

Le parole del direttore generale Terzic

E proprio il direttore generale dei biancorossi serbi Zvezdan Terzic ha parlato i media locali proprio di Radonjic, aprendo ad un possibile interessamento. Se il Maiorca non lo riscattasse, potremmo trovare facilmente un accordo con lui. Mi ha detto che gli piacerebbe tornare, e darebbe imprevedibilità al nostro attacco".