Torino, per Singo distrazione al retto femorale della coscia sinistra. Salterà il derby

Allenamento mattutino per il Torino, informa il sito ufficiale del club. Dopo l’attivazione muscolare e un lavoro essenzialmente basato sulla forza, in campo, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Solo terapie per Wilfried Singo causa un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra. Per il laterale presenza nel derby della Mole da escludere.