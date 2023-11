Torino, per Zapata test ultrapositivi: ha raggiunto il top nell'esplosività, come ai tempi di Bergamo

Il Toro attende con ansia il miglior Duvan Zapata dopo l'investimento fatto in estate per portarlo all'ombra della Mole: dal primo giorno la società (in primo luogo) e l’allenatore Juric hanno visto in lui il titolare, l’uomo in grado di far compiere al Toro il salto di qualità. E questo ha permesso a Zapata di lavorare in assoluta tranquillità, aiutato dal fatto di essere considerato inamovibile.

Esplosività al top, é pronto a tornare decisivo in zona gol

Gli ultimi test, effettuati l’altro giorno dopo il periodo di lavoro speciale e personalizzato, hanno dato l’esito sperato, rivela Tuttosport: Duvan ha raggiunto il top anche sotto l’aspetto dell’esplosività ed è pronto a tornare decisivo come lo era nelle prime stagioni a Bergamo. A lui il Toro e lo stesso Juric chiedono di essere non solo un leader in campo, ma di fare la differenza in zona gol, quello che forse è mancato nei primi due anni di gestione del croato.

Juric disse: "Lo porteremo nella condizione che aveva a Bergamo"

"Con Duvan faremo un lavoro particolare che eviti gli infortuni che ha avuto a Bergamo. Vogliamo portarlo nella condizione dei suoi anni più belli all’Atalanta, quando segnava tanti gol", così parlò Juric al momento dell'arrivo del colombiano in granata.