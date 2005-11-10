Ufficiale Tutto è bene quel che finisce bene: Turati è il nuovo allenatore dello Spezia. Accordo biennale

La notizia era attesa da un po', ora arriva anche l'ufficialità, con i tasselli che vanno tutti al loro posto: archiviata la querelle Catanzaro, Marco Turati è il nuovo allenatore dello Spezia, con il quale ha sottoscritto un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito la nota del club:

"Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Marco Turati, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2028.

Volto noto nell'ambiente aquilotto, Turati è stato infatti tra i protagonisti dello storico biennio 19/21 in qualità di collaboratore tecnico di mister Italiano, spingendo lo Spezia alla prima storica promozione nella Serie A a girone unico e alla successiva salvezza.

Lecchese, classe 1982, Turati vanta una lunga carriera da difensore trascorsa prevalentemente in Serie B e dopo aver vissuto importanti esperienze da collaboratore tecnico in riva al Golfo dei Poeti e alla Fiorentina, alla sua prima stagione da allenatore ha guidato il Siracusa alla vittoria del girone I di Serie D, riportando la formazione siciliana in Serie C dopo sei anni di assenza al termine della stagione 24/25.

Nello scorso campionato, trascorso sempre alla guida del Siracusa, l'ottimo lavoro di Turati e del suo staff non è bastato per salvare la categoria, complici soprattutto gli undici punti di penalità subiti dalla formazione siciliana, capace comunque di chiudere con uno score realizzativo notevole e con vittorie di prestigio, come quelle ottenute contro Casarano e Salernitana.

Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Turati sarà affiancato dal Vice Fernando Spinelli, dai Preparatori Atletici Walter Buccheri e Rinaldo Longhi, dal Collaboratore Tecnico Gianluca Pegolo, dal Preparatore dei Portieri Matteo Di Norscia e dal Match Analyst Gabriele Caruso.

Benvenuto Mister!".