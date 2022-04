Torino, Praet pronto a dare l'ok a un nuovo prestito ma resta da convincere il Leicester

In settimana Dennis Praet è tornato ad allenarsi insieme ai compagni a distanza di 64 giorni dall'intervento al piede destro causato dalla frattura del metatarso rimediata in allenamento a febbraio. Il belga è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dal Leicester e il pensiero dei granata è quello di provare a chiedere il rinnovo del prestito agli inglesi sia per questioni di bilancio sia perché un investimento così importante potrebbe essere rischioso per un giocatore che ha passato gran parte della stagione ai box. Il centrocampista, che gode comunque della massima stima da parte di tutto l'ambiente granata, vedrebbe di buon occhio un altro anno di prestito in Piemonte, ma i discorsi sono rinviati di qualche settimana visto il rientro avvenuto proprio negli ultimi giorni. A riportarlo è Il Corriere di Torino.