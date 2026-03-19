Torino, quale futuro per Casadei? Gli estimatori non mancano. Servono almeno 15 milioni

In casa Torino c'è un giocatore sul quale dovrà essere presa una decisione in ottica futura. Si tratta di Cesare Casadei, centrocampista prelevato dal Chelsea quattordici mesi fa e finora in grado di far vedere le proprie qualità in granata solo a sprazzi.

Nonostante, come scrive Tuttosport, Urbano Cairo sia un estimatore del giocatore, nel corso della prossima estate di calciomercato l'avventura a Torino potrebbe concludersi. Perché sul calciatore c'erano a gennaio e ci sono anche in proiezione futura le sirene legate all'interessamento di Monaco e Sporting Lisbona, con Everton e West Ham sullo sfondo.

In quest'ottica sarà fondamentale il summit fra la dirigenza del club e Francesco Facchinetti, agente del centrocampista. Per stuzzicare il Toro circa la possibilità di cedere Casadei, in ogni caso, servirà un'offerta dai 15 ai 18 milioni di euro. Considerando, infine, che il Chelsea detiene il 27,5% sulla futura rivendita del cartellino