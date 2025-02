Live TMW Torino, Ricci: "Tutti mi dicono che era rigore. Var? C'è tanta confusione, non si capisce"

Ore 23.56 - Comincia la conferenza stampa del centrocampista granata Ricci dopo il pareggio per 1-1 tra Torino e Genoa

Cos’è successo nel finale in area di rigore del Genoa?

“Non voglio rivederlo, diciamo così…Ho sentito anche pareri esterni, tutti mi hanno detto rigore netto. Ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che il check era stato completato. Su questo tema, c’è un po’ di confusione: non capisco quando il Var intervenga e quando no, ci sono episodi dubbi che a volte sono a favore e a sfavore. Nell’altra partita poteva starci per l’atalanta, oggi per noi. Col Genoa era una gara sporca, bisogna migliorare a portarle a casa anche con più furbizia”

Quindi l’arbitro non le ha dato una spiegazione?

“Gli ho chiesto dopo la partita, se gli hanno detto che il check era completato non può andare al monitor. Per quanto è stato detto da tutti, il rigore c’era”

Più arrabbiato per il rigore o per il gol regalato al Genoa?

“A me gira di più non per l’episodio, può capitare, ma per l’errore che abbiamo commesso. Anche quello può capitare, ma dobbiamo essere più concentrati. Quando le gare sono sporche e sotto controllo, serve più furbizia”

Dovrebbe verticalizzare di più le giocate?

“Devo migliorare. Tante volte vedo la giocata in avanti, ma capita di aver paura di forzare una palla e rischi di dover scappare fino all’area. Il mister me lo ha detto, devo migliorare e lo farò sicuramente”

Che impressione le ha fatto Casadei?

“Lui e gli altri arrivati ci daranno una grande mano. In campo e in spogliatoio sono importanti, Casadei è giovane e magari gli manca un po’ il ritmo gara, ma lo ritroverà. Ha caratteristiche diverse da me, è più fisico. Possiamo completarci, ci servirà molto da qui alla fine”

Salterà il Bologna…

“E’ stato un episodio nel quale il cartellino era esagerato, la cosa tra me e Messias era finita lì. Io confuso con Biraghi? Mi ha detto ci siamo messi le mani addosso, ma non era vero (ride, ndr). Ci siamo ripresi bene dopo un periodo di difficoltà”.

Ore 00.04 - Termina la conferenza stampa di Ricci