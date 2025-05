Napoli, doppio sondaggio in casa Torino: chieste informazioni per Milinkovic-Savic e Ricci

vedi letture

Il Napoli ha messo nel mirino due profili attualmente in forza al Torino in vista del prossimo mercato estivo. Il club partenopeo, stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe infatti effettuato dei sondaggi esplorativi per Vanja Milinkovic-Savic e Samuele Ricci.

Per il portiere serbo, titolare della squadra granata, è presente una clausola di risoluzione del contratto da 20 milioni di euro. Un dettaglio non di poco conto, considerando che anche il Manchester United avrebbe manifestato interesse per l'estremo difensore ex SPAL.

Il secondo nome finito nei radar della dirigenza azzurra è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001, che piace da tempo al Napoli, potrebbe rappresentare un rinforzo importante in mezzo al campo, soprattutto in caso di cessioni di spessore nel reparto (Anguissa e Lobotka potrebbero partire).