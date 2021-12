Torino, Rincon verso il no all'Internacional. Cagliari e Genoa le piste più calde per gennaio

Salvo sorprese, Tomas Rincon sarà uno dei giocatori in uscita dal Torino in questo mercato di gennaio. El General non è il profilo più idoneo per le idee di Juric e proprio per questo nelle prossime settimane cercherà una nuova sistemazione: fra queste nei giorni scorsi si è parlato dell’Internacional di Porto Alegre in Brasile, ma secondo TorinoGranata il centrocampista non ha intenzione di lasciare l’Italia. Per questo, le strade più percorribili oggi portano a Cagliari e soprattutto al Genoa, dove Rincon ha già giocato in passato.