Ufficiale Torino, rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione per il difensore Dembélé

Ufficiale un rinnovo di contratto in casa Torino. Ha esteso con i granata il difensore Ali Dembele (21 anni), centrale della retroguardia classe 2004 che ha fatto il suo esordio nella prima squadra del Toro lo scorso anno con Vanoli, tecnico che aveva già avuto anche al Venezia.

Ecco quanto si legge nel comunicato con cui i granata hanno reso noto l'avvenuto prolungamento con Dembele: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Ali Dembélé fino al 2028, con opzione per la stagione successiva".

Prosegue e conclude la nota: "Dembélé è nato a Villepinte, in Francia, il 5 gennaio 2004. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bourget e del Troyes, nel settembre 2022 viene acquistato dal Torino, entra a far parte della rosa della Primavera e durante la stagione viene chiamato più volte in Prima Squadra. Nel settembre 2023 si trasferisce, in prestito, al Venezia: con la formazione lagunare colleziona 16 presenze e un gol e conquista la promozione in Serie A. Tornato al Toro lo scorso anno, esordisce in Serie A con i granata il 17 agosto 2024 a San Siro contro il Milan. Per lui in totale, nella passata stagione, 17 presenze e un gol. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".