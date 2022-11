Torino, Sanabria via a gennaio? Scontato che Cairo valuti eventuali offerte per l'attaccante

Antonio Sanabria non è un giocatore che è stato scelto e voluto da Ivan Juric. Il tecnico del Torino ha fatto giocare spesso l'attaccante, ma il paraguaiano ha dimostrato di non segnare troppo spesso e quindi è praticamente scontato che Cairo possa valutare eventuali offerte per lui a gennaio. A riportarlo è Tuttosport.