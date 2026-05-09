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Torino-Sassuolo, Calvarese: "Positivo l'esordio di Galipò. Tocco di Muharemovic di petto"

Torino-Sassuolo, Calvarese: "Positivo l'esordio di Galipò. Tocco di Muharemovic di petto"
Andrea Piras
Oggi alle 11:45Serie A
Andrea Piras

Gianpaolo Calvarese giudica positivo l'esordio in Serie A di Simone Galipò. L'ex fischietto, nel suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, ha valutato prestazione del direttore di gara di Torino-Sassuolo partendo da un episodio che ha generato proteste dei granata per una conclusione di Pedersen murata da Muharemovic: "Il tocco del bosniaco sembra essere con il petto, fa bene Galipò a lasciar proseguire".

Dopo un richiamo a metà primo tempo a Coulibaly che "rischia il giallo per una trattenuta su Njie", la sanzione arriva quando Lipani "dopo essere stato nettamente saltato da Vlasic, trattiene vistosamente la maglia del centrocampista croato". Giuste anche le altre ammonizioni a Marianucci, sottolinea Calvarese, Prati, Thorstvedt e Nkounkou.

L'ex arbitro conclude il suo editoriale dando un giudizio totale anche sul metro di giudizio per quanto riguarda il lato tecnico della direzione di gara: "La soglia del fallo mantenuta dal toscano è abbastanza alta e coerente per quasi tutto il corso del match - ha concluso -. Anche per questo la sfida dell’Olimpico Grande Torino ha un ritmo gradevole".

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