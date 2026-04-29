Calvarese: "Dopo che hai assegnato il primo rigore, anche il secondo è da assegnare"
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Gianpaolo Calvarese, ex arbitro italiano e oggi commentatore per Prime Video, ha detto la sua sui tre rigori di Atletico Madrid-Arsenal: "Dopo che hai assegnato il primo rigore, anche il secondo è da assegnare. Io sul secondo ho pochi dubbi perché vedo un movimento ad allargarsi di White, mentre sul primo qualcuno in più. Il terzo rigore, che poi verrà tolto, è più difficile: Eze arriva prima, la dinamica effettivamente sembra da calcio di rigore, ma il piede destro non viene pestato e il piede sinistro viene strisciato a terra, questo non mi piace. Vedendolo in tv, è giusto toglierlo".
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