Pinheiro arbitra Bayern Monaco-PSG, Calvarese: "Non mi fa impazzire, ecco perché"
Ci siamo quasi per Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, sfida di ritorno della seconda semifinale di Champions League. Una partita che sarà arbitrata dal fischietto portoghese Joao Pinheiro.
Anche di questo si è parlato nel pre-partita su Prime Video, con un'opinione sull'arbitro di serata che viene data dall'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese, oggi moviolista per l'emittente streaming: "A me non fa impazzire per la scarsa empatia. Però devo dire che è un arbitro tecnicamente molto forte, questa per lui sarà una partita importantissima, forse meno sul piano comportamentale rispetto all'altra semifinale. Direi una designazione azzeccata".
A Calvarese viene poi chiesto se il VAR sfavorisca il lavoro dei difensori, conclude così l'ex arbitro nelle sue riflessioni: "Può essere un tema, con tutte queste telecamere i difensori rischiano di finire un po' penalizzati".