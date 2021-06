Torino, scatto Fares: l'algerino avanza tra le preferenze per la fascia mancina

Lo portò alla Spal, vorrebbe riabbracciarlo al Toro. Davide Vagnati è al lavoro per “riacquistare” Mohamed Fares: nell’estate del 2019 servirono poco più di tre milioni di euro per farlo sbarcare definitivamente a Ferrara dopo dodici mesi in prestito, ora il suo valore di mercato è quasi triplicato. In mezzo, però, ci sono una rottura del legamento crociato e tanti problemi muscolari, che di fatto ne hanno frenato una crescita che ai tempi biancazzurri sembrava inarrestabile. Alla Lazio, non è riuscito a trovare lo spazio che avrebbe voluto, così è tornato sul mercato.

E Vagnati, alla ricerca di forze fresche sulle fasce, ci sta facendo più di un pensiero: rischia di essere tramontata definitivamente la pista Federico Dimarco, trattenuto dall’Inter e da Simone Inzaghi per essere valutato in chiave nerazzurra, dunque Fares è balzato in testa alle preferenze. Come spesso capita in questa fase iniziale di calciomercato, però, ci sono problematiche legate a prezzo e concorrenza. La Lazio, pur non facendo i salti mortali per trattenere il classe 1996, chiede dagli otto milioni di euro in su, e poi ci sono altri club che hanno messo gli occhi sull’algerino cresciuto tra Bordeaux ed Hellas Verona.

Tra Fares e Leonardo Semplici c’è un rapporto speciale, la consacrazione in serie A avvenne proprio sotto la gestione del tecnico toscano, e l’allenatore lo ritroverebbe più che volentieri in Sardegna, a Cagliari. E anche la Fiorentina è alla ricerca di un esterno sinistro con le caratteristiche del venticinquenne, ma i viola partono indietro nella corsa perché sono alle prese con il caos legato alla panchina. Il Toro potrebbe spuntarla, sull’out mancino Fares è diventato il primo nome: un profilo gradito a Juric, in attesa che venga ufficializzato il prolungamento di Cristian Ansaldi, ormai vicinissimo a restare in granata per un’altra stagione.