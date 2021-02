Torino, scelta in volata per il partner di Belotti

La conferma di Zaza o una chance per Simone Verdi. Si gioca sul filo di lana la composizione del reparto d’attacco per il Torino di Davide Nicola in vista del prossimo turno di campionato contro il Genoa di Ballardini. Dall’avvento del tecnico sulla panchina dei rossoblu il Grifone ha inanellato una serie di risultati da due punti a partita, praticamente una marcia da scudetto. La scelta dell’attacco rappresenta dunque una strategia chiave per mettere in difficoltà una retroguardia che sembra avere trovato gli equilibri giusti per rendersi difficilmente penetrabile, e dunque occorrerà prendere una decisione tra le doti da finalizzatore del lucano e la fantasia di un Verdi chiamato a dare risposte concrete nel nuovo corso di un Torino che ha bisogno di trovare i tre punti.