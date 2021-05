Torino, si riparla di Vuskovic: il croato potrebbe arrivare per ringiovanire la difesa

vedi letture

TotoNews.net aggiorna circa l'interessamento granata per Mario Vuskovic, classe 2001, difensore croato dell'Hajduk di Spalato: il club granata si era visto offrire il ragazzo già a fine gennaio ma la permanenza di Nkoulou ha bloccato sul nascere ogni discorso. Il profilo però intriga il Torino e negli ultimi giorni sono stati riavviati i contatti. Vuskovic piace, anche perché in ottica futura la difesa potrebbe subire un restyling importante, ma al momento non si registrano accelerazioni particolari, in attesa del finale di stagione e di tutti i verdetti che porterà.