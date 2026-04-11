Torino, Simeone-gol e poi foto con il figlio di tre mesi: "Oggi avevo una motivazione speciale"
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“Oggi avevo una motivazione speciale”. Giovanni Simeone ha commentato così, su X, la propria prestazione, con gol, nella vittoria del Torino sull’Hellas Verona.
L’attaccante granata ha infatti pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme al figlio, Tullio Pablo Simeone, nato lo scorso 11 gennaio e che ha seguito allo stadio le imprese di papà: “Felice per il gol, ma ciò che contava era portare a casa i tre punti per continuare a lottare per il nostro obiettivo”, si chiude il post.
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